台虹(8039)股東會通過每股配息2.5元，看好高頻相關需求，台虹在高雄廠擴建LCP產線，目前機台設備已到台灣，預計6月底裝機完成，7月開始試車，儘管因新冠肺炎疫情下半年產業變數不少，台虹總經理顏志明表示，今年第3季會優於第2季，下半年業績將優於上半年，全年業績可望較去年成長。

台虹主要產品為軟性銅箔基板及保護膠片，主要廠區在台灣高雄，公司亦於大陸南通興建新廠，隨著5G時代來臨，蘋果等各大手機品牌廠今年下半年均有新款5G智慧型手機上市，5G手機需求可望自今年下半年引爆，台虹積極佈局高頻高速材料，高雄廠預計今年下半年將開始試產LCP。

台虹高雄廠現有7條塗佈機及8條壓合機，受到疫情影響延後的LCP機台已經抵達台灣，預計6月底裝機完成，7月開始試車；大陸南通廠進駐的壓合機及塗佈機均已裝機完畢，並小量試產，預計6月中可以拿到開工執照，下半年正式量產，南通廠現有2條壓合機及2條塗佈機，並以供應大陸手機廠為主，今年因市場需求未明，暫時不會再擴線，未來將視客戶需求逐步擴充，最大產能可做到高雄廠規模。

據了解，台虹MPI、LCP及高頻純膠均已開始小量出貨，只要市場需求回溫，出貨可望放量，成為推升公司未來業績成長的新動能。

台虹因主要廠區在台灣，第1季營運未受到新冠肺炎疫情太多影響，今年第1季合併營收為16.14億元，年成長17.58%，營業毛利3.4億元，單季合併毛利率21.07%，年成長9.64個百分點，稅後盈餘0.84億元，遠優於去年同期虧損，單季每股盈餘0.4元；累計前4月合併營收為23.43億元，年成長14.01%。

受到新冠肺炎疫情全球大爆發影響，智慧型手機市場需求疲弱，大陸手機品牌廠訂單於5月開始急凍，不過台虹手握美系手機客戶訂單，第2季營運維持水準，顏志明表示，第2季將力拼與去年同期持平，第3季將優於第2季，下半年業績可望優於上半年，全年業績也會比去年好。

台虹2019年合併營收為75.83億元，營業毛利為17.39億元，營業淨利為7.4億元，稅前盈餘為7.92億元，稅後盈餘為6.3億元，每股盈餘為3.02元，今天股東會決議每股配息2.5元。

(時報資訊)