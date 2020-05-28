工業電腦大廠研華（2395）今（28）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息7.8元、配股1元，合計派利8.8元。會中亦完成董事改選，4席新任董事為董事長劉克振、執行董事何春盛、劉蔚志、張凌寒，3席獨董為陳弘澤、劉文正、林嬋娟。

研華2019年合併營收創541.44億元新高，年增11.12％。毛利率38.3％提升至38.97％，營益率17.05％創近12年高點。歸屬母公司稅後淨利73.51億元，年增16.87％，每股盈餘（EPS）10.51元、首度賺達1股本，雙創歷史新高。

研華表示，物聯雲事業群（CIoT）受惠軟體定義網路（SDN）產業趨勢，去年營收年增達20％。嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）、智能物聯網服務事業群（SIoT）營收分別年增7％、1％，工業物聯網事業群（IIoT）則持平。

展望2020年，研華董事長劉克振表示，上半年最大營運風險來自新冠肺炎疫情造成的影響，雖然營收成長短期遭逢逆風，但研華過去3年已逐步優化營運管理效率，並同步反應在2019年利潤率上，在未來將儘力減少相關影響數，維持獲利穩定性。

劉克振表示，屏除總體經濟因素，研華對整體工業物聯網產業（IIoT）未來10年發展維持樂觀看法，認為在邊緣運算、智聯網（AIoT）、雲端運算、數位轉型、5G等技術演進下，各式新應用逐漸發芽，物聯網首波的既有智慧系統與嵌入式系統將提升至邊緣運算層級。

而物聯網第二波的工業物聯網軟體平台與工業APP軟硬整合服務成長，劉克振認為將強烈倚賴與外部夥伴的連結及合作共創，今年起將化整為零，在各地區舉行合作夥伴高峰會（partner summit），以模組化方式加速推廣研華WISE-PaaS軟體平台及相對應硬體服務。

至於物聯網第三波發展，將由垂直市場雲服務提供商帶動市場成長。劉克振表示，此部分已非研華核心業務，集團對此除了積極倡議與支持夥伴外，也會透過部份股權投資參與市場成長。

地區發展方面，劉克振指出，研華將進入全球化第四個階段（2020～2030年），對此提出全球綜合區域（GIRC）概念，在全球發展架構下推行具在地特色的經營與服務，包括研發、應用與投資購併，以加強競爭力。

除了既有客戶服務加值，研華將同時加強渠道覆蓋新客戶與新應用市場，加深當地人才與文化連結。對於東南亞、南亞、中亞、中東、非洲、中南美洲與俄羅斯等新興市場地區，因幅員廣大，則以台灣業務總部為樞紐，增加市場反應與產品連結。

(時報資訊)