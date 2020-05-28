第2季旺到爆的IT產業第3季有雜音，不過電池模組廠新普(6121)因兩輪電動車可望隨歐洲各國解封銷售增溫，且BBU出貨持續放量，降低IT需求減緩的衝擊。

新普科表示，第3季看起來不會太差，但因第2季業績大好，第3季能否優於第2季仍待觀察，面對外部巨大不確定因素，公司將加快新事業轉型腳步，以維持業績穩定成長。今天股東會通過每股配息14.5元。

新普科因NB及平板電腦市佔率持續攀升，且公司在非IT產品兩輪電動車、BBU等產品佈局開始收割，加上積極推動工廠自動化，帶動2018年及2019年業績高成長。

今年第1季雖因新冠肺炎疫情，導致大陸廠區延後開工，新普受惠於遠距生活帶旺NB需求，以及營運管理得宜，第1季合併營收144.84億元，年增0.47%，為歷年同期新高，營業毛利14.25億元，年增2.96%，合併毛利率9.84%，年增0.24個百分點，稅後盈餘6.65億元，年增10.83%，為歷年同期新高，每股盈餘3.6元；前4月合併營收208.37億元，年增5.94%。

在新能源等非IT產品部分，新普目前以高功率電動自行車及電動摩托車鋰電池模組銷售為主，而因應智慧雲及公有雲需求快速上升，公司持續加強與不同產業客戶合作，以擴增大型企業及中小型企業伺服器相關產品開發，兩大產品也成為未來營收成長主要動能。

再者，新普在工業機器人及自動化設備領域耕耘多年，除積極推動工廠自動化，降低營運成本，隨著工業4.0時代來臨，未來也將推廣自動化設備及工業機器人相關業務。

儘管因新冠肺炎疫情變數，下半年產業透明度不高，第3季IT產業可能旺季不旺，但兩輪電動車可望因歐洲各國陸續解封銷售增溫，且BBU出貨放量，新普科認為，第3季業績不會太差，全年業績成長可期。

新普2019年合併營收737.34億元，年增14.4%，創下歷年新高，營業毛利75.26億元，年增12.58%，合併毛利率10.21%，稅後盈餘38.24億元，年增19.16%，創下歷年新高，每股盈餘20.68元。

(時報資訊)