全球運動品牌大廠NIKE股價昨天收盤上漲逾3個百分點，歐系外資出具的最新紡織大廠聚陽(1477)報告也升評至「加碼」，目標價180元。看好聚陽包括：生產隔離衣以及包括日本解除全國封鎖等消息。

日相安倍25號宣布東京、神奈川、埼玉，千葉跟北海道，解除公衛緊急狀態，也就是日本全國解封，展開後疫情時代的新生活運動。日本為服飾時尚重鎮，宣布全國解封後，將有助於疲弱的快時尚產業復甦。

該歐系外資指出，去年聚陽在運動服飾的營收占比約27%，去年底拿下Target's的新運動服產品All in Motion的訂單，可望進一步推升運動服飾的營運比重，估計到2021年的營收占比可望達31%。

至於在快時尚方面，日本宣布全國解封，對聚陽是大利多。外資估測聚陽去年在GU快時尚的營收占比達19%，今年聚陽來自GU的訂單可望年增11%。

展望第二季，外資估聚陽營收年增仍可能有36%的下滑，但5月和6月營收月增都會是正成長，也就是第二季的營收呈「月月高」；估第三季美國逐漸解封後，聚陽的營收壓力將進一步減輕，3Q營收年減約13%，比較先前估的衰退26%，又更為正向。

(時報資訊)