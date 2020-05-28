國民黨接獲檢舉，罷韓團體涉發送市價達130元抗菌乾洗手液，附宣傳罷韓，已涉及賄選；法務部次長蔡碧仲說，所謂送競選宣傳品超過 30元賄選標準，是法務部歷年查察賄選的一定標準，但不是絕對的標準，還要看所送東西個案。國民黨革實院長羅智強據此，為前民進黨立委顏文章抱屈，大酸「顏文章，你好冤啊~~」，質疑蔡碧仲的說法為賄選開一道方便之門。

羅智強繼昨天在臉書怒嗆蔡碧仲「30元不是絕對標準，蔡碧仲，你去向陳定南下跪！」今天再度發文指出說，2007年，民進黨立委候選人顏文章，他的支持者以贈送「洗衣粉」的方式賄選，訴訟時以「成本價只有24元，未達法務部30 元標準」來抗辯。

但是法官說：「選民於收受宣傳品之際，根本無從估算該名候選人進貨時之價格多寡，只能就一般市場行情評價是否逾越前揭標準。是於適用法務部上開「賄選犯行例舉」之30元商品價值時，亦應以該等商品於市面上之一般售價為準，方可同為候選人及選民所共認周知。」依然判決賄選有罪。（臺灣高雄地方法院97年選訴字第10號刑事判決）

羅智強說，司法實務很清楚，能否影響選民的投票意向，賄選的30元標準，是看市價而非成本價，選民管你成本價幹嘛？但我們的法務部次長，居然又為罷韓發明新見解，「手中的筆看起來很漂亮，但他任檢察官時實際去批發商或製造商詢價，可能就不用30元。」

換句話說，罷韓送130元的洗手液，只要有辦法把成本價作到30元以下，就不算「賄選」，這真的是給未來所有希望賄選的人，開了一道方便之門啊。

(中時 )