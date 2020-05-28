為反制大陸全國人大審議港區國安法，美國國務卿彭佩奧表示，將取消香港特殊的貿易地位。中國人民大學美國研究中心主任教授時殷弘28日受訪指出，具體制裁措施，要等美國總統川普宣布，他評估嚴厲程度會落在中間值，因為若採最嚴厲制裁，對美國的經濟也會造成傷害。他認為未來中美在香港問題的競鬥，將會是場持久戰，未來立法正式通過、以及一次次的具體執行時，美國都會有相應反制動作。

時殷弘指出，川普日前稱，要在本周末針對港區國安法採取制裁措施，儘管彭佩奧「放話」，但最終還是要看川普怎麼宣布。

他認為，如果制裁嚴厲程度低，對大陸、香港、美國等各方傷害都小，如果程度高，則對三方都會帶來較大傷害，美國也無法倖免，更何況美國目前的經濟仍受疫情衝擊。因此時殷弘研判，美國會採取中間程度的制裁，不會太輕，也不會用最重的手段。

時殷弘指出，未來中美在香港問題上的競鬥，會是個長久的過程，要打一場「持久戰」，未來包括港區國安法立法正式通過，以及每一次執行該法，都可能遭遇美國的反制。

美國於去年十一月通過《香港人權與民主法案》，時殷弘表示，這在法理上屬於美國的國內法，用來審查香港自治程度，他認為這是美國對中國內政和香港事務非常粗暴的干涉；此次美國揚言要反制港區國安法，也是一部分根據該法。

(旺報 )