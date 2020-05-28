雲林縣虎尾228和平公園前道路淹水成小河，縣長張麗善指著淹水感測器說，該感測器有發揮警示作用。（許素惠攝）

雲林縣虎尾228和平公園前道路淹水成小河，縣府水利處長許宏博（前右）向縣長張麗善（左）說明淹水感測系統APP。（許素惠攝）

雲林縣虎尾228和平公園前道路淹水成小河。（許素惠攝）

雲林受急降雨侵襲，虎尾堀頭里228和平公園前農路頓成小河，幸淹水感測器示警，里辦公辦緊急封路，縣長張麗善上午實勘，計畫建立箱涵匯集水流後，再導入嘉南大圳，而虎尾鎮公所發包的小型抽水站今年7月將完成，可以暫時紓解淹水之苦，再來也會墊高路面。

雲林從昨晚直到今天清晨，傾盆大雨不停，造成多處低漥淹水，根據縣府水利處淹水感測系統顯示，上午9點前淹水最高的地方在古坑鄉荷包地母廟附近，以及虎尾堀頭里228和平公園前，前者在雨勢稍歇時，水位很快退去，後者的農路因地勢低，村內及鄰旁農田、灌溉溝渠溢出的水全匯入該路，宛如小溪。

堀頭里長李萬壽指出，該里農區因未曾農地重畫，農路彎彎曲曲，部分地勢較低，灌溉小渠也隨著蜿蜒，遇大雨小渠水流因多彎處易卡廢棄物不順暢，造成路面容易淹水。

張麗善、縣府水利處長許宏博、虎尾鎮長丁學忠與鎮代會主席林嘉弘等，一同會勘淹水處，發現與該農路交叉的灌溉小溝與毗連農田水位滿溢，難分路面和溝渠。

張麗善表示，虎尾鎮公所日前剛發包一小型抽水站工程，預計7月完成，可先紓緩附近淹水問題，長遠之計將建立箱涵將水匯集引進溪埔中排、山子大排後再導入嘉南大排，並將路面加高，徹底解決水患。

急降雨雲林虎尾農路成小河縣府祭對策

(中時 )