1名女網友在PTT上分享自身性事經驗，女網友表示已經30年沒有性事相當的飢渴。近期她嘗試約了2名炮友來塞滿自己飢渴的慾望，且鉅細靡遺整體過程，事後她仍欲求未滿，PO文詢問網友大大如何尋找更優質炮友，引來大批網友紛報名，希望能滿足她的性慾。

女網友連約2炮後欲求未滿，事後在PTT板上PO文詢問如何找到更優質男。(PTT截圖)

女網友透露，自己已經30年沒有性事生活，只能自己主動與情人娃娃大玩活塞游戲。她感嘆因為經常宅在家裡，身邊也沒有幾位男性友人。但由於近期性欲大發，她趕緊在當月連續約了2名砲友為自己降火。

從女網友的分享得知，第1位「優質男」令女子感到相當滿意。此名優質男讓女網友學習到如何「紓壓按摩」和「品簫鑑定」。女子讚嘆，優質男品嘗起來順口潤喉，毫無異味且愛不釋口，進入時間適中且自己的私處可以順利的泉水湧出。

女網友表示自己有可能太過笨拙，無法體驗到「熱脹呼喊」的極致快感而覺到惋惜，經歷呼天喊地的高亢後2人直接倒頭入睡。然而，第2位「囉嗦男」實在讓女網友感到無語，囉嗦男不斷自述他本人很胖，也不注重任何事前準備，不過有一點令女網友滿意是喬腳姿勢相當專業，然而過程並不任何流連忘返的感覺，只想快點結束。

女網友認為2位的尺寸都粗大無比，而且也會撫摸自己的小荳荳感到爽感十足。可是，女網友被囉嗦男詢問，「摸哪比較舒服，竟然反問我只約過1次嗎？」進而直接瞬間冷感，事後她在PTT寫文請教，如何找到更優質男來澆熄自己欲火。

(中時電子報)