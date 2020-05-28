由於新冠肺炎疫苗傳出捷報、加上 Fed 表示可能採取更多貨幣政策工具，另國際油價也因供給面數據下降而出現較大漲勢，使得俄羅斯股市近月也跟著大漲，法人表示，由於IEA 上修全球能源需求遞減數據，加上俄股本益比低，尤其能源股目前處於「下檔有限」階段。

俄羅斯基金和東歐基金近月淨值明顯有起色，根據晨星基金統計，截至5月22日為止，逾10檔相關基金淨值近月彈升了一成以上，即使如此，東歐股票基金和俄羅斯股票基金目前淨值都低於去年年底淨值。法人認為，由於油價低檔已過，相關基金淨值未來續揚機率高。

法巴投顧表示，就能源供給面來看，在OPEC+大幅減產政策之下，今年7月至12月OPEC+產油國的減產數額總計，每日可達 760 萬桶，且 6 月份沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及科威特將另外每日減產共118 萬桶。此外，IEA 也估計美國及加拿大至 4 月底止，每日減產達 300 萬桶。上述的減產規模於下半年繼續維持的話，可發現屆時原油市場將由第二季 供過於求的情況，轉變為大幅供不應求之現象，因此，下半年國際油價表現將會更具上漲動能。

百達俄羅斯股票策略投資團隊說，從更長遠的角度看待，預估新冠肺炎疫情對需求衝擊將在年底前消退，且OPEC+正在限制生產以重新平衡過剩的庫存，那麼合理預期可能在2年的時間內原油市場將接近供需平衡。在那個階段，價格通常趨向於邊際生產成本，即接近每桶60美元。在這種情況下，俄羅斯的能源公司處於良好的狀態，因此，當前環境則處於「下檔空間有限」的階段。

(工商 )