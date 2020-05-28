28歲大陸女星周冬雨2016年以《七月與安生》和馬思純雙雙奪下金馬影后，成為罕見的「雙黃蛋影后」，先前她又獲香港金像獎影后殊榮，近年她作品水準參差不齊，今(28日)周刊報導她最近宣布接下一齣古裝戲，疑似是被迫接Angelababy挑剩下的作品，但當事人暫無回應。

據《鏡周刊》報導，周冬雨金像獎封后後，不久便宣布接拍古裝偶像劇《千古玦塵》，然她在戲中角色完全打臉她先前強調「不接演美女」的原則，知情人透露，她會接下這部，和股東是Angelababy的前東家「泰洋川禾」有關。

報導指出，Angelababy貴為公司老闆，這5年常將一些不想演的戲釋出給旗下藝人，周冬雨因此常被安排接演Angelababy放棄的作品，而周冬雨隨著鍍金身價飆高，自然也開始珍惜羽毛，不願再接不適合的作品，今年便獨立成立工作室，無奈《千古玦塵》是約滿前「泰洋川禾」幫她接下的作品，周冬雨只好咬牙配合，為注重作品品質，周冬雨這次工作時還帶了編劇進劇組，只怕作品出來品質不佳拖累身價，但對此傳聞，周冬雨和Angelababy方面暫無回應。

(中時電子報)