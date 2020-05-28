罷韓團體近日傳出有賄選情事，國民黨立院黨團日前接獲檢舉，罷韓團體近日在罷韓投開票所外，向民眾贈送價值200元的茶樹酒精噴霧，昨開記者會痛批，國民黨高雄市議會黨團邱于軒也和多位議員赴高雄地檢署按鈴申告，明顯已違反選罷法規定，前高雄市府新聞局長王淺秋也在今天做出回應。

國民黨團總召林為洲27日上午與黨籍立委洪孟楷、鄭正鈐、吳怡玎，以及高雄市議員陳麗娜舉行「罷韓出奧步，疑似賄選抓到了」記者會，當場播放罷韓團體向民眾宣傳支持罷韓，以及送給民眾價值200元茶樹酒精噴霧的錄音檔與照片，明顯違反「競選小物不得超過30元規定」。

同日下午，高雄巿議會國民黨團也開記者會痛批，高巿府印製巿政小冊花不到50萬元，罷韓團體卻造謠說花超過5500餘萬，反觀罷韓團體送130元抗菌乾洗手液，罷韓團體才是真「惡罷」。

法務部在昨下午對此表示，所謂30元查賄標準，是在2001年間一、二審檢察長會議的結論，當作檢察機關查察賄選的參考。所以30元以下價值的物品，是指單純文宣附著宣傳使用，能不能影響投票權人的意向，個案上仍由檢察官依法認定，目前全案已進入司法程序。

王淺秋今28日則在臉書發文提及，她回憶自己還是少女的時候，跑了3年司法新聞，當時法務部長是廖正豪和陳定南，那個年代，沒有一位部長敢輕易對司法個案表示意見，因為那代表干預司法獨立，不尊重檢察官獨立調查以及法院公平審理。

時至今日，任何官員連總統都可以對個案表示意見，她問大家，是否記得清廉陳定南部長？當時記者結婚，部長送的不是禮金，而是家庭健康指南，這的確讓人敬佩，因為他才不會需要利用職務去把好處「賺回來」，清廉自持贏得社會尊重。

王淺秋說，大家都看到罷韓團體活動至今，舉辦大型活動、發各種文宣贈品、有專屬辦公室、製作各種看板，這些投入他們要怎麼拿回報？道理在大家心中。「現在更送上價值130元以上的洗手噴霧，這樣算不算期約賄選？不知道蔡部長這次又要怎麼說原諒？」。

(中時電子報)