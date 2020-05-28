搶攻疫後商機，王品展店再下一城，旗下米其林一星的「PUTIEN莆田」中餐廳，首度進軍台北東區指標百貨SOGO忠孝館12樓。王品集團表示，本回莆田採用全新店型，打造耳目一新的顧客體驗、提升服務質感，並與SOGO百貨強強聯手，展現必勝決心，勢必能再掀一股米其林摘星風潮。

PUTIEN莆田品牌源自新加坡，今年適逢20週年，同時歡慶台灣PUTIEN莆田進駐SOGO忠孝館，開幕首四日5／28~5／31期間，凡四人同行至PUTIEN莆田SOGO店用餐，即贈米其林必點「摘星四最」招牌菜，價值328元。

摘星四最包含：最巧—九轉粉腸，以純手工層層串套並用12種香料文火滷製，一口咬下層層入味Q爽彈牙；最鮮—蝦苗嫩紫菜，堅持採用初次摘採的紫菜苗，口感滑嫩爽脆，價格高昂，故有海中黃金之意；最Q—水晶豬蹄凍，手工去骨取出最豐富的膠原，冰鎮搭配秘製香辣醬，嚐過之後唇齒留香；最嫩—手工焦香嫩豆腐，天然自製私房豆腐，掌握燒至焦中帶香的火候，讓豆腐酥嫩帶獨特焦香。

王品強調，PUTIEN莆田本次不同以往帶有新加坡、南洋風情的店裝風格，改採用天然裝飾材料，例如木材、混凝土以及鮮花元素，並巧妙運用光影變化，營造溫馨氛圍，也多了幾分淡雅、簡約的氣息，讓每位顧客都能放鬆身心、專注享用米其林星級料理。此外，PUTIEN莆田SOGO忠孝店也是台灣首發「壽星專屬—獨家蜂蜜榴槤蛋糕」的分店，透過特別獻禮傳遞祝福給壽星。

(中時 )