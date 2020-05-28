娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！林志玲連續代言內衣6年被「她」取代；62歲胡慧中現在長這樣；黃日華痛哭認牽手40年愛妻走了；台灣第一小生扮女裝遭疑性向；中時電子報娛樂為您追下去。

內衣品牌常找性感女星代言，台灣第一名模林志玲曾連續6年代言大陸內衣第一品牌，去年卻被22歲關曉彤取代，未料一換代言人，品牌竟收了上千家門市，慘虧42億。

【圖輯】想到台灣70年代的大美女，許多人可能會聯想到林青霞，不過，當時有位女星外型清新、氣質獨特，和胡因夢、周丹薇、林青霞並列台灣四大美女，她就是胡慧中。

香港男星黃日華當年與翁美玲攜手演出金庸劇《射鵰英雄傳》走紅兩岸三地，接著更憑著在《天龍八部》飾演喬峰一角人氣再攀高峰。然而黃日華戲裡戲外皆如喬峰般深情，陪伴著交往、結婚近40年的妻子梁潔華抗癌，未料今日就突然傳出噩耗，他痛哭向港媒證實妻子昨日不敵病魔離世，享年59歲。

90年代被封為「台灣第一男模」的知名演員陳俊生，靠著演出金牌製作人楊佩佩《今生今世》等作品，成為知名八點檔小生，火速在兩岸三地累積知名度，不過近年淡出演藝圈轉戰補教界，直到傳出有交往3年的四川女友，才再度躍上新聞版面，當年在演藝圈異性緣極好的他，除了多段戀情引發軒然大波，還屢傳脫序行為遭報警處理。

(中時電子報)