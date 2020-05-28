遠見雜誌今天公布2020年縣市首長滿意度調查，台南市長黃偉哲於疫情期間，高分貝向中央喊話台南市長黃偉哲，施政滿意度高達8成1，是今年最接近5星的首長，勇奪最佳進步獎之一，個人負評較去年大降11.2個百分點，為21縣市下降最多，團隊「經濟與就業」滿意度大增19.7個百分點，為21縣市進步最顯著。

另外；針對施政表現給分以及對縣市政府8大面向施政表現（教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業）的滿意度 統計：在8大面向各項成績中，台南市獲得直轄市第一、共2項，8大面向各項成績，全台進步最多的有3項，合計5項冠軍。

該雜誌指出，本次調查透過電話訪問蒐集意見，時間為2020年3月3日至3月31日，今年度共成功完訪22縣市、1.4萬多位民眾。結果發佈期間，適逢6月6日高雄市長罷免投票緘默期，為尊重選罷法，10天內不得發布相關民調的規定，高雄市不列入評比，僅公布21縣市長施政滿意度。

(中時 )