有「地表最強業配王」的衛福部長陳時中29日將訪桃園，桃園市長鄭文燦28日說陳將訪永安漁港，希望「永保安康」，並將體驗手工魚丸，鄭文燦也否認自己「攔胡」、搶先台南邀到陳，強調陳本來就要謝謝啟翔金屬捐贈移動式的隔離病床，「我跟黃偉哲很好，陳時中到處走走振興經濟是好事！」

衛福部長陳時中結束墾丁行程後原預計走訪台南，桃園、新竹也相繼力邀，鄭文燦28日在防疫會議後表示，陳時中將有2行程，下午16點先到新屋永安漁港體驗客家美食、在地海鮮以及農特產品，帶動防疫之後的振興，相信陳可以看到客家鄉親的熱情。

「選擇永安漁港是希望永保安康，代表防疫成功、完勝！」鄭文燦表示，永安漁港是全台灣唯一的客家漁港，除展現桃園在觀光旅遊、農特產品和客家美食的特色，更希望台灣可以永保平安。

鄭文燦也提到，未來台灣的醫療物資不是只有口罩、防護衣、呼吸器跟藥品，在醫院不足的情況下，行動醫院勢必是下一個防疫整備的重點，新屋的啟翔金屬，以行動醫院概念打造移動式的隔離病床，要捐贈給3家醫院，用產業支持醫療，陳時中也要親自到場感謝。

面對遭外界稱桃園搶先台南「攔胡」劫走「最強業配王」，鄭文燦笑言：「不會攔胡！」強調陳本來就要參加捐贈儀式，只是自己特別拜託陳先到永安漁港走走，「我跟台南市長黃偉哲都很好，我也幫他賣芒果，我們都希望台灣共好！」樂見陳時中各處走走，帶動整個經濟的振興。

陳時中29日16點先到永安漁港直銷中心，將體驗手作魚丸、品嘗在地美食和農特產，還將赴觀海橋上眺望永安海邊風情，停留約半小時，轉往新屋啟翔輕金屬科技公司致贈感謝狀，預計17時離開桃園。

(中時 )