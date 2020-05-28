台中市政府警察局第四分局大墩派出所巡佐薛登益與警員莊鎮遠，日前11時許擔服巡邏勤務，於公益路與大聖街口執行違停取締工作時，一名73歲的黃姓婦人，徬徨無助在路口獨自徘徊，神情緊張顯露無遺，員警察覺有異主動趨前關心黃姓婦人。

警員詢問黃姓婦人：「我看妳一直在旁邊繞來繞去，是在找什麼嗎？」，黃姓婦人靦腆地回答：「我家住臺北，最近南下訪友暫住臺中親戚家，今日出門找朋友聚聚後，我忘記原先下車之公車站牌位置，不知如何回親戚家。四處繞著繞著就迷路了，幸好巧遇警察，但看警察忙碌執行公務中，不好意思上前詢問。」

警方指出，員警了解狀況後，安撫婦人緊張的情緒，細心聆聽她行經路線之描述，抽絲剝繭後載黃姓婦人前往原先下車之公車站牌位置，黃姓婦人才大大鬆了一口氣，表示終於可以回親戚家休息了，十分感謝警方熱心幫忙。

大墩派出所所長葉信良表示：「助人為快樂之本，民眾若在路上發現有老人家神情緊張、疲憊或長時間來回踱步的狀況，也請速撥110報案專線或轄區派出所電話，請警方前往關懷協助。」

(中時 )