新冠肺炎疫情讓陸生已17個星期無法回台繼續或完成學業，新竹清華大學一名陸生撰寫〈陸生畢業生的一封公開信〉，希望能讓應屆畢業陸生先返台完成學業。(李侑珊翻攝)

新冠肺炎疫情讓陸生已17個星期無法回台繼續或完成學業，新竹清華大學一名陸生撰寫〈陸生畢業生的一封公開信〉，並在網路發起連署，盼台灣各大專校院盤點完境外生居家檢疫量能後，能進一步對陸生批次返台事宜做出具體安排，優先讓畢業生群體在完成嚴謹防疫程序後返校。

該名陸生在文中表示，自疫情爆發後，感謝台灣各大專校院進行遠距授課，但現在最大的問題在於畢業生恐無法完成課業，相關問題包含：入台證到期、租房合約到期、行李和貼身物品整理、離校手續辦理等一系列問題，都必須親身回到台灣才能夠解決。

該名陸生因此在信中呼籲，繼5月初各大學盤點境外生居家檢疫量能之後，進一步對陸生批次返台事宜做出具體安排，優先讓畢業生群體在完成嚴謹防疫程序後返校。

該名陸生也說，他身邊不少陸生是在台灣攻讀碩博士班，學齡較大，其中很多人的校內課程也都修完，現在都在寫論文；以他就讀的新竹清華大學來說，疫情發生後沒多久，便收到一封校內信，提醒陸生，因疫情無法入境辦理安心就學方案學雜費延繳的同學，最晚繳費日期在4月10日；校方雖然沒有鼓勵或要求陸生休學，但意思還是，如果在這個期限內沒有繳交費用，建議辦理休學。

該名陸生提到，在收到這封信之後，包含他在內，不少碩博士陸生已休學，至於何時能再復學，仍是沒有把握；不過，現在最焦慮的相信還是應屆畢業生，擔心自己無法返台完成學業而拿不到文憑，因此他才會決定發起連署，希望各校能優先處理畢業陸生的權益，處理事宜不要淪於官僚化。

(旺報 )