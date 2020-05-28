國民黨民代昨日提告罷韓團體發送市價130元的乾洗手，裡頭還夾著罷韓文宣，已涉及賄選，Wecare高雄聲稱與他們無關，但28日高市國民黨再開記者會，披露發送乾洗手的送愛社區發展協會理事長劉家羽，過去與綠營關係密切，更當過趙天麟陣營執行長、小英姊妹會楠梓會長，「罷韓金流這麼多，到底跟民進黨有沒有關係？」
被指控的劉家羽接受媒體電話詢問時則強調，乾洗手是廠商贊助，協會收到1000組，1組2瓶，5月14日送來協會後開始製作宣傳單，24日、25日就全部發送完畢，「我們只是宣傳投票地點，沒有夾罷韓文宣，不知道那張文宣從哪裡來的！」
高市國民黨議員繼昨日到地檢署提告賄選後，28日一早再度舉行「Wecare Money」記者會，議員李雅靜質疑罷韓團體做了一堆文宣、杯組、蛋糕、帽子、小匾額、毛巾、各式徽章、掛看板，還到高雄各夜市、菜市場宣傳、發整卷罷韓垃圾袋，背後經費從哪裡來？
議員陳玫娟說，昨日提告之後，有支持者拿著一盒乾洗手到服務處，表示是倒垃圾的時候有人跟著垃圾車發送，1盒共2瓶乾洗手，網站價格1瓶130元，市面上實際購買約100元，1組就要200元，裡頭還夾了1張請大家投票罷免韓國瑜的文宣，而乾洗手外瓶署名贈送者是送愛社區發展協會理事長劉家羽。
左楠區市議員李雅芬說，這位劉家羽曾經選過里長，和綠營關係密切，當過趙天麟團隊的執行長、2020高雄小英姊妹會楠梓會長；議員邱于軒進一步質疑，合理推論，為何韓國瑜上任沒多久就推罷免，背後就是民進黨在控制一切，包括罷韓連署、本周莫的街掃都是民進黨各級民代在動員，罷韓理由根本不是韓國瑜落跑選總統，而是民進黨不甘願長期權力結構被打破，所以才要「光復高雄」。
「我沒有任何黨籍！」劉家羽強調，發送乾洗手單純宣傳投票地點，和賄選無關，對裡頭夾帶罷韓文宣一無所悉，並表示她雖然曾經短暫在趙天麟服務處幫忙組織工作，但並非主要幹部，「執行長」職稱只是掛名而已。
(中時 )
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