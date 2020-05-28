高市國民黨議員28日開記者會，質疑送罷韓乾洗手的送愛社區發展協會理事長劉家羽與綠營關係密切。（林宏聰攝）

國民黨民代昨日提告罷韓團體發送市價130元的乾洗手，裡頭還夾著罷韓文宣，已涉及賄選，Wecare高雄聲稱與他們無關，但28日高市國民黨再開記者會，披露發送乾洗手的送愛社區發展協會理事長劉家羽，過去與綠營關係密切，更當過趙天麟陣營執行長、小英姊妹會楠梓會長，「罷韓金流這麼多，到底跟民進黨有沒有關係？」

被指控的劉家羽接受媒體電話詢問時則強調，乾洗手是廠商贊助，協會收到1000組，1組2瓶，5月14日送來協會後開始製作宣傳單，24日、25日就全部發送完畢，「我們只是宣傳投票地點，沒有夾罷韓文宣，不知道那張文宣從哪裡來的！」

高市國民黨議員繼昨日到地檢署提告賄選後，28日一早再度舉行「Wecare Money」記者會，議員李雅靜質疑罷韓團體做了一堆文宣、杯組、蛋糕、帽子、小匾額、毛巾、各式徽章、掛看板，還到高雄各夜市、菜市場宣傳、發整卷罷韓垃圾袋，背後經費從哪裡來？

議員陳玫娟說，昨日提告之後，有支持者拿著一盒乾洗手到服務處，表示是倒垃圾的時候有人跟著垃圾車發送，1盒共2瓶乾洗手，網站價格1瓶130元，市面上實際購買約100元，1組就要200元，裡頭還夾了1張請大家投票罷免韓國瑜的文宣，而乾洗手外瓶署名贈送者是送愛社區發展協會理事長劉家羽。

左楠區市議員李雅芬說，這位劉家羽曾經選過里長，和綠營關係密切，當過趙天麟團隊的執行長、2020高雄小英姊妹會楠梓會長；議員邱于軒進一步質疑，合理推論，為何韓國瑜上任沒多久就推罷免，背後就是民進黨在控制一切，包括罷韓連署、本周莫的街掃都是民進黨各級民代在動員，罷韓理由根本不是韓國瑜落跑選總統，而是民進黨不甘願長期權力結構被打破，所以才要「光復高雄」。

「我沒有任何黨籍！」劉家羽強調，發送乾洗手單純宣傳投票地點，和賄選無關，對裡頭夾帶罷韓文宣一無所悉，並表示她雖然曾經短暫在趙天麟服務處幫忙組織工作，但並非主要幹部，「執行長」職稱只是掛名而已。

(中時 )