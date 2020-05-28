大陸人民銀行官網消息顯示，國務院金融穩定發展委員會辦公室27日表示，在多個部會深入研究的基礎上，按照「成熟一項推出一項」原則，於近期推出11條金融改革措施。分析人士表示，11條金融改革措施涉及資本市場、中小銀行等多領域；在這些措施中，涉及資本市場的內容主要包括推進創業板改革並試點註冊制、加快推進新三板改革等。

金融委辦公室表示，將頒布《創業板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》等四部規章，發布《創業板股票上市規則》等八項主要規則，推進創業板改革並試點註冊制，建立健全對創業板企業的註冊制安排、持續監管、發行保薦等配套制度。

有業內人士認為，推進創業板改革並試點註冊制是今年資本市場改革重頭戲，將進一步提升資本市場服務實體能力，期待配套制度出台。

另外，亦將頒布《關於全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司轉板上市的指導意見》，加快推進新三板改革，實施公開發行，選擇符合條件的企業作為精選層，允許公募基金投資，建立新三板掛牌公司轉板上市機制，明確轉板範圍、條件、程序等基本要求。充分發揮新三板市場承上啟下的作用，加強多層次資本市場的有機聯繫。

金融委辦公室表示，將出台《中小銀行深化改革和補充資本工作方案》，進一步推動中小銀行深化改革，加快中小銀行補充資本，堅持市場化、法治化原則，多管道籌措資金，把補資本與優化公司治理有機結合。

將出台《商業銀行小微企業金融服務監管評價辦法》，完善對小微企業金融服務的激勵約束機制，從信貸投放、內部專業化體制機制建設、監管政策落實、產品及服務創新等方面進行評價，設置差別化評價指標，對商業銀行落實盡職免責要求，給予小微企業貸款差別定價，加強評價結果運用。

將發布《標準化債權類資產認定規則》，落實資管新規要求，明確標準化債權類資產的認定範圍和認定條件，建立非標轉標的認定機制，並對存量「非非標」資產給予過渡期安排，穩步推進資管業務轉型發展，增強金融服務實體經濟能力。

將頒布《加強金融違法行為行政處罰的意見》，在現行法律框架下，按照過罰相當原則，明確對金融機構違法行為的按次處罰和違法所得認定標準，從嚴追究金融機構和中介機構責任，對違法責任人員依法嚴格追究個人責任，加大對金融違法行為的打擊力度，切實保護金融消費者合法權益。

(旺報 )