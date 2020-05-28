據住展雜誌今（28）日公布的最新統計，2010年Q1以來至今的近十年，蘆洲區房價狂飆最凶猛，自2010年Q1迄今預售新屋房價已從每坪平均約21.4萬元，漲到今年Q1的44.6萬元，十年來漲幅高達約108％；至於北台灣漲幅前十大，都顯示雞蛋水餃房價區，全面大翻身。

住展雜誌這項最新統計指出，北台灣都會區預售新成屋房價漲幅前十名行政區，依序為：蘆洲、五結、羅東、大溪、大園、壯圍、龜山、中壢、林口、楊梅。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於北台灣各區域房價呈現輪動上漲的態勢，而近十年漲幅最凶猛的幾乎都是位於二、三線的蛋白、蛋殼區，台北市12個行政區因房價基期較高，漲幅反而遠遠落後。

漲幅冠軍蘆洲今年Q1約44.6萬／坪。

何世昌分析，蘆洲房價漲幅居冠主要是2010年底捷運蘆洲線通車帶動房價飆漲。

漲幅第二高的五結鄉，近十年來房價漲幅近107％。

漲幅排行前十名除了蘆洲外，其他九個區域十年前房價大多只有1字頭或個位數，堪稱雞蛋水餃房價區，但十年後身價都已經暴漲。

反觀台北市12個行政區，因原本房價基期較高，漲幅相對較少。

(工商 )