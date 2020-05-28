立委洪孟楷。（潘千詩攝影）

指揮中心指揮官陳時中上周造訪墾丁後，各縣市競相邀請，本周將再前往新竹、桃園、台南。國民黨立委洪孟楷今日上午在立法院交通委員會質詢時問，怎麼振興期間，推廣觀光的是陳時中而不是交通部長林佳龍？林佳龍尷尬表示，昨天有一起宣導防疫旅遊。洪孟楷調侃兩人似乎「同床異夢」。

洪孟楷質詢時劈頭就問，交通部之前宣布，雙鐵要到8月1日才解禁搭乘大眾運輸不用戴口罩，或者端午連假不賣自由座；但陳時中昨天明確表示，6月7日後防疫新生活可以賣自由座，換言之是不是內部還沒溝通整合完畢，各部會急著超前部署、急著邀功而變成多頭馬車？

林佳龍立刻說，交通部有與衛福部開會，交通部就是提出超前部署，最後下決定一定要配合指揮中心的判斷，只要指揮中心動，交通部就跟著動。

洪孟楷指出，民眾接收資訊不一致情況下，會導致大家困擾，要求統一窗口、各部會不要各自為政；且最近陳時中全台趴趴走，之前去墾丁，本周要新竹、台南都不見林佳龍、也沒見觀光局陪同，陳時中去有沒有邀交通部？

林佳龍尷尬又委婉的說，陳時中的行程是他自己在安排，昨天我們就一起宣導防疫旅遊，交通部是負責訂政策，觀光業者是宣傳「防疫順時中，觀光一條龍」。

洪孟楷說，既然陳時中現在如此火紅，建議觀光局借力使力、搭便車讓防疫旅遊、安心旅遊提出來，讓一加一大於二，而不是互相競爭、比較，各部會各行其是。

(中時 )