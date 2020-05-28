受鋒面影響，今（28）日凌晨開始，全台多處都降下大雨，其中高雄岡山傳堆出積水，市長韓國於表示稍早收到最新消息，積水已全部消退，並提醒市民出入注意安全。

中央氣象局今早針對全台15縣市發布豪、大雨特報，短短5小時，高雄市及屏東縣多處累積雨量已突破百毫米，因高雄屬豪雨，許多地方也傳出積淹水情況。韓國瑜在臉書回報最新消息，表示凌晨豪雨造成大排宣洩不及滿溢到岡山興南巷，現在已全部消退，特別感謝第一線人員的辛勞，也提醒民眾注意安全，若遇淹水或水利設施災情，可撥打免費服務專線1999，市府將立即派員搶修及協助。

韓國瑜視察三民區博愛國小受損情況。（圖／摘自韓國瑜臉書）

另外，韓國瑜一早也到三民區博愛國小視察受損情況，並關心學生上課情形有無受到大雨影響，因此次豪雨讓博愛國小部分區域出現積水，抽水機設備老舊、運作過量容易受損，建築物也出現漏水狀況，需要補強頂樓防水。

韓國瑜表示，孩子的教育與安全是最不容忽視的一環，因此當場指示教育局協助，給予校方經費補助重做防水防漏工程，並提醒校方在水退後重新消毒，讓家長、師生都能安心，確保孩子們在安全的環境下學習成長。

(中時電子報)