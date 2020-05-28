搶疫後報復性消費商機，台北亞都麗緻大飯店宣布，6月不分平假日，憑米其林餐盤推薦餐廳、米其林星級餐廳，或全台五星飯店內餐廳消費之發票，到亞都麗緻館內三個餐廳用餐，即享發票上的金額折抵，最多可打8折，吃過還能再吃。

此外，即日起至8月31日止，同樣不分平假日，於亞都麗緻點用午、 晚間套餐，不限套餐金額，皆可獲得1,399住宿優惠券乙張，1折入住全新裝修智能iPad卓越客房。

亞都麗緻表示，台灣五星級飯店和米其林餐廳在疫情爆發初期，便快速啟動應變措施，嚴格要求防疫工作，並配合政府每一階段的防疫政策，提供顧客健康安全的用餐環境。

亞都麗緻強調，期望在兼顧防疫與生活的平衡下，與政府一同鼓勵大家提升生活品質，同時帶動餐飲市場的蓬勃正能量，開放全台五星級飯店與米其林餐盤推薦等級以上之餐廳的消費憑證都能在亞都麗緻享有最多8折禮遇，以最實質的折扣優惠，吸引飯店常客至其他餐廳用餐。

台北亞都麗緻大飯店附設的三間餐廳皆具歷史地位與代表性。蟬連2018、2019兩年度《台北米其林指南》一星的天香樓，是台灣少見聚焦杭州料裡的標誌性餐廳，開立至今堅持以傳統工序手工製作包含龍井蝦仁、杭州魚圓、富貴土雞等繁複費工的功夫菜色，同時依循杭饌本質文化，創意設計新創杭式佳餚，是世界唯一榮獲米其林星級肯定的杭饌餐廳！提供單點與套餐選擇，套餐每人2,000元起。

(中時 )