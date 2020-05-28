後疫情時代經濟重啟帶動市場轉趨樂觀，美股四大指數續揚收漲，道瓊大漲553點，是近兩個半月以來首度收在逾25000點以上，亞股一早跟漲美股，不僅日韓股市走揚，連壟罩在香港動盪氛圍下港股，盤中也維持走揚，台股今日開漲25.96點，報在11040.62點，隨即震盪後拉高，一度上漲約50點，指數最高達11087點，今日逢摩台結算，籌碼面上需等待外資明確表態，短線力求補量上攻，方可打破高檔震盪困境。

權值股今普遍發揮穩盤力量，股王大立光(3008)開高震盪，跳上3900元，最高達3935元，漲幅逾1%，台積電(2330)走揚約0.5%，站穩所有均線，股價最高達298.5元，持續朝向300元大關靠攏，鴻海(2317)漲幅也約0.6%，除蘋概三雄持穩走揚外，聯發科(2454)早盤後紅翻黑，陷入漲多後的修正，跌幅逾1.5%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)聯袂小漲，電子股成交比重落在6成3到6成4左右。

八大類股指數今漲多跌少，僅水泥、食品以及生技股較為弱勢，題材個股各自表現點火，網通股智邦(2345)獲外資及投信連6買，股價帶量大漲7%，再寫天價247元，熱映(3373)前4月每股大賺逾6元，今跳空漲停鎖住130.5元，重返五日線，華通(2313)挾第二季展望樂觀預期，今帶量大漲逾5%。觀光類股也嗅到復甦氣息，雲品(2748)攜台泥，首次跨入委託經營版圖，將開出杭州雲品酒店，帶動股價大逾4.5%。

分析師表示，現階段因為疫情後經濟重啟的期待樂觀，加上新冠肺炎疫苗有新進度下，外資有回頭跡象，帶動股市多方攻擊意圖強烈，惟目前下檔5、10日均線及月線仍然糾結，且量能尚未跟上使多空行情交雜，今日正逢摩台結算，籌碼面上需等待外資明確表態，惟面對港版國安法的審議、類股資金輪動等影響之下，近期盤勢恐有震盪可能，操作方面建議以短期為主，後續量能變化為觀察重點，短線力求補量上攻，以來打破高檔震盪困境。

(時報資訊)