1.台股面對中、美之間的緊張升溫，僅下跌一天就止跌，仍維持在我們之前提到關鍵價之上，雖然有萬一的壓力在上面，但沒有跌破關鍵價之前，仍為強勢整理，持股水位不用太多變動，但局勢尚不明，持股部位仍不宜提高。

2. 主力做多的強拉股還在烟火秀，但參與者不多，只適合當成表演看。隨著疫情逐漸解禁，一般投資人及法人會找股巿中的低基期股做輪漲，這些族群大部份是疫情受害股，受到二十年一次的大疫情衝擊，Q1一直到Q2都受到不小的影響，甚至Q3的復甦速度也是漸進式的，依復復甦的快慢來看，大致上可以做以下的猜想:

(1)最快復甦的是戶外活動及可遠距的產業:

自行車的美利達、巨大早已反彈到原來的高點附近，美利達在低檔時船長請大家看過，現漲到這裡就沒什麼肉了。5/19日介紹的自行車二線股--日馳近幾日出現大漲，已進入飇股模式，沒有出現整理K線前，空手者不直追高；

健身運動可以在戶外也可在家做，健身器材如力山、喬山先彈，近期在美國有購併的岱宇也開始冒出頭來，美商SOLE原為大客戶，併後一年可以額外增加12億的營收，為公司帶來倍數的成長。

運動衣鞋今年受到衝擊不小，但儒鴻及聚陽股價已在築底，戶外鞋鈺齊有機會復甦，疫情之後民眾走向戶外活動，加上明年運動賽事及奧運等活動皆會恢復，今年上半年最多到Q3很可能就是谷底。

電商原為疫情受惠股，但若是原來就在谷底的電商反而出現轉骨的翻身機會，我們已經講一陣子的網家PCHOME，就是最佳代表。

(2) 大型商場、餐飲及美容等消費場所

餐飲已看到逐漸恢復，如果你有去外面餐館吃飯喝咖啡，會發現人潮已經回籠，週末去桃園台茂百貨時，不但人回來了，而且已經大約有3成的人已經不戴罩了，畢竟台灣已連續四十多天無本土案例，中國雖然有零星地區仍有疫情，但大部份的地區活動也恢復了，船長也推一個星期的85度C今天買盤就不錯，中國巿場為主的麗豐是美容龍頭，在疫情期間受到封城影響，客人無法上門消費，現在正在恢復，而且轉投資普生精準醫療也通過印度核酸檢測許可，進入印度檢疫巿場。

國內旅遊及交通也會逐漸恢復，雖然許多飯店停業的不少，但像是台灣高鐵等國內交通會逐漸回到常態。

(3) 密閉空間恢復會較慢

電影院、長途飛機、郵輪等密閉空間，消費者可能還是多少有些顧忌，需要更長時間來調整。KTV因屬於小包廂，可能會好一點。

(4) 其他因封城而急縮的工商業活動，也會因解封逐漸出現需求，但因油價仍有政治人為因素，依台塑看法，今年恐無法越過40元，因此原物料族群雖然最壞的情況已過，但也不會大好。

最後提一下標購的新上櫃明星股--昇佳電子，不知有沒有人去標，今天開標結果，得標價在628~683元之間，略低於船長的預期，不過今天興櫃價格有反彈到730元左右，前景看好，應會是上櫃後的明星股之一。

圖文/船長授權提供

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本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)