在北京強勢推動「港版國安法」之際，美國國務卿蓬佩奧27日向國會遞交報告，認定香港不再享有高度自治。這一舉措有可能給美國與香港之間的經濟關系造成重大影響。不過，美國官員表示，美國將盡其可能不讓香港人民受到負面影響。「修昔底德陷阱」的提出者、哈佛大學教授艾利森認為，目前的局勢極為危險，北京還可能會對台灣采取動作。

據美國之音報導，美國負責東亞與太平洋事務的助理國務卿史達偉(David Stilwell)在蓬佩奧做出這一宣布後舉行的一個電話吹風會上表示，「美國將盡其所能，使香港人民不受到這一決定的不利影響」。

史達偉表示，我們正在制定應對措施，以確保幫助北京明白，作為一個法治國家，我們將援引國會通過的法律，即《香港政策法》和《香港人權與民主法》；但與此同時，我們將盡力確保香港人民不受負面影響，盡我們所能。但我要提到，這一決定是由北京政府而不是美國做出的。

哈佛大學教授、「修昔底德陷阱」的提出者格艾利森認為，北京現在推動國安法是因為他們看到，他們以前對香港采取行動基本上沒有什麽後果；而如果台灣因為「一國兩制」在香港行不通而試圖采取走向更加獨立的舉動，這可能會導致北京對台灣動手。

艾利森續指，假如北京得出結論說，新冠疫情使人們分散注意力並迷失方向，把美國和英國都搞得暈頭轉向，在這樣的掩護下，我們可以在香港為所欲為，而基本上沒有任何後果。

(中時 )