美國要求加拿大引渡華為副董事長、首席財務長孟晚舟一案，加拿大卑詩省高等法院於當地時間27日判決引渡案符合美加「雙重犯罪」原則。華為對此判決表示失望，而中國駐加拿大大使館隨後在Twitter上發布聲明稱，中方對相關決定表達強烈不滿和堅決反對，並已向加方提出嚴正交涉。

香港信報報導，華為在判決後作出回應，對法院的判決表示失望。華為一直相信孟晚舟是清白的，也將繼續支持孟晚舟尋求公正判決和自由。華為希望加拿大的司法體系最終能還孟晚舟清白。孟晚舟的律師團隊將努力不懈，確保正義得到伸張。

中國駐加拿大大使館發聲明，駁斥加方協助美國打壓華為的行動，指出美、加濫用其雙邊引渡條約，並專橫地採用強迫手段限制孟晚舟，嚴重侵害中國公民的合法權益。

法院認定符合「雙重犯罪」標準，孟晚舟有可能引渡到美國受審。案件將於6月進入下一階段，爭論點為加拿大的官員在逮捕孟晚舟時是否遵守法律，預計到9月底至10月初才會結案。

(工商 )