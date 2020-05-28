針對行政院紓困政策執行不力，國民黨今天舉行「紓困方案四漏洞 照顧國人不應掛一漏萬」記者會，直指中央編列的紓困預算不夠，且對社福團體與身障者補助明顯不足，另有里長反映，資源回收個體戶因不符合中低收入資格，無法申請5千元補助，使得生活更加困難。文傳會主委王育敏直言，「你是衛福部，而非衛生署，要扛起照顧弱勢的責任」。

王育敏表示，行政院的紓困方案並沒有統整性的規劃，全部都交由各部會自行研擬，反而造成許多亟需紓困的族群和團體，遭到中央漠視而無法獲得紓困。

王育敏舉社福團體為例，至今衛福部所編的紓困方案，僅補助社福團體員工加班費以及水、電等維持費，金額過低無助於社福團體持續推動社福工作，相較之下，文化部的紓困方案，藝文團體最高可申請高達250萬元的紓困補助。

另外，衛福部也規定必須在5年內承接過政府委辦業務的社福團體才能申請，造成許多小型社福團體無法申請，這種種限制與門檻，都突顯衛福部輕忽社福團體的紓困需求。

王育敏指出，有地方里長反應，環保署擬定的資收關懷計畫，雖然提高補貼金額至5000元，但有許多資收個體戶因為沒有登記列冊、或是不符合中低收入資格，因此無法申請，此外；雖然環保署在疫情期間調高廢容器回收清除處理補貼費率，讓回收業者能用較高價格賣出資源回收垃圾，但是這些回收業者在向個體業者收購垃圾時，卻反而有壓價收購的狀況。

國民黨副秘書長李彥秀認為，目前給予身心障礙者的紓困補助，就只有加發每月1500元、共三個月的補助，且受限於領取身障者生活補助的人，相較之下，其他低薪勞工、運輸業者、農漁民都有一萬到三萬元不等的補助，身障者所能得到的補助明顯較少。

李彥秀建議直接發放3萬元紓困補助津貼給身障者，並且編列預算，支持身障者非營利組織、庇護工廠、機構及相關產業度過危機。

兼任國民黨發言人的新北市議員陳偉杰批評行政院是「將帥無能、累死三軍」，自宣布擴大紓困方案後，宣稱「中央審核、地方免費」，到最後卻又回歸地方政府自行處理，且中央對新北市大小眼，新北收件與審件速度最快，但中央卻給錢與回覆龜速，「要100給5元」，對新北市民非常不公平。

陳偉杰指出，反觀中央對桃園市則大方加碼，實在讓人看不下去，呼籲蔡政府對所有縣市一視同仁，不要給新北市穿小鞋，行政院治國不分顏色，市民沒有區分縣市黨籍，都應受到公平對待。

(中時 )