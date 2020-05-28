前總統馬英九甥們寄來P圖，與他在紙上一同出遊淡水。(圖擷自馬英九臉書)

新冠疫情許多國家採邊境管制，在台灣無法與國外親人相聚，卻也無法阻隔彼此的思念。前總統馬英九愛運動，日前PO出騎單車遊淡水照片，隔不久竟收到外甥們來信，P圖與他一同遊淡水。由於P圖太完美，政治名嘴黃暐瀚也忍不住好奇一問，「怎麼P的？」

疫情的阻隔，加深了親人與朋友間的思念。馬英九今在臉書PO文，遠在國外的外甥一家人，因為疫情的關係暫時無法回台灣。上周他PO了騎自行車去淡水的照片，跟他一樣喜歡騎車運動的外甥們，看到後動手P圖，在照片中與他團聚，一同暢遊家鄉美景。

馬英九說，收到主旨為「與舅公一起騎車」的來信，看到這兩張合成照十分開心，特別跟大家分享。馬英九最後建議大家，若有想見的人，有想去而目前去不了的地方，就先用照片來實現吧！

不過，有些眼尖網友看到P圖，惋惜道「感謝科技⋯可惜身上的國旗反了⋯」，但其他人留言解釋，右邊屬順風旗啦，並非p圖沒弄好。

(中時電子報)