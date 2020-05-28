根據水手隊官網記者瓊斯（Greg Jones）的評比，在隊史五大右投手中，日籍的岩隈久志名列第三，僅次於「國王」赫南德茲與賈西亞，排在岩隈之後的是漢森和摩爾，條件是必須投超過500局才能列入評比。

岩隈現年39歲，原屬日職樂天金鷲隊，2012年至17年轉戰大聯盟，在水手隊出賽150場，投883.2局，戰績63勝39敗、自責分率3.42，其中2013年14勝6敗、自責分率2.66，獲選參加明星賽，並在美國聯盟賽揚獎票選排名第3。2015年更成為繼野茂英雄之後，大聯盟史上第2位投出「無安打比賽」的日本投手。

2017年岩隈受傷，右肩動手術，沒有勝投紀錄，2018年都待在小聯盟，球季結束後重返日職，加盟讀賣巨人隊，年薪5000萬日圓。2019年肩膀的傷仍無法恢復，只在二軍出賽2場，今年的年薪再減至2000萬日圓，惟仍不輕言退休。

至於「國王」賀南德茲在水手隊15年，先發418場、169勝、2524次三振均居隊史投手之冠，2010年拿下美聯賽揚獎。事實上他今年也才34歲，但因傷去年球結束水手隊未與他續約，只好轉戰勇士隊，簽下小聯盟合約獲邀參加大聯盟春訓，爭取東山再起的機會。

(中時 )