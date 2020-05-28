大陸的中國稅務學會近日聯合中國社科院財經戰略研究院發布了《2019年減稅降費政策效應評估報告》，該《報告》顯示，2019年全年累計減稅降費2.36兆元（人民幣，下同），占GDP的比重2.39％；對企業而言，去年的減稅降費政策帶動就業增加376萬人，有50.2％的企業將減稅降費紅利用於增加職缺和提高工資。

其中，增加最多職缺的行業是批發和零售業，達到106萬人；其次，是製造業，為93萬人；建築業第三，為54萬人；對交通運輸業、倉儲和郵政業、租賃和商務服務業、住宿和餐飲業就業的帶動均逾10萬人。

《報告》顯示，減稅降費對改善企業經營發揮了重要作用，在受調企業中，66％的企業營業收入增加，79.6％的企業利潤增加。

從結構上來看，製造業和小微企業受益明顯，41.8％的企業將減稅降費紅利主要用於增加研發投入；值得注意的是，在各類樣本企業中，小規模納稅人、小型微利企業、高新技術企業和製造業對減稅降費的獲得感較強，在促進營業收入和利潤成長等方面的效應也好於其他類型企業。

其中，製造業及其相關的批發業減稅占全部減稅額的46.9％；小規模納稅人和小型微利企業則認為，大規模減稅降費對企業生產經營產生非常積極影響的比例最高，說明小微企業是減稅降費受益最大的市場主體。

最後，據各受調公司回應調查的結果發現，對減稅降費有獲得感的企業占比達97.5％，顯示，絕大部分企業從中受益，減稅降費達到了普遍降低企業稅費負擔的政策目標，具有顯著的普惠性特徵。

對於大陸的整體經濟而言，《報告》指出，通過採集隨機抽樣的企業納稅申報數據，分別對下調增值稅稅率、提高小規模納稅人免徵額和小型微利企業所得稅優惠政策的效應進行測算顯示，2019年減稅降費政策拉動當期GDP成長0.8個百分點，社會消費品零售總額成長0.87個百分點，固定資產投資成長0.58個百分點。

此外，2019年更大規模減稅降費拉動社會消費品零售總額增加3308億元，占2019年社會消費品零售總額增量的10.8％；拉動固定資產投資增加3026億元，占2019年固定資產投資增量的10.7％。

(旺報 )