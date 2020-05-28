漢來美食（1268）今（28）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分派案，擬配發每股現金股利7元，其中以盈餘配發4.918元、資本公積配發2.082元。展望今年，公司以各式開源節流方式因應新冠肺炎疫情逆風，並按原定計畫持續展店、創設新品牌拓市不變。

漢來美食2019年合併營收登37.75億元新高，年增9.14％。毛利率44.12％、營益率9.07％，分創歷史次高及新高。稅後淨利亦創2.66億元新高，年增13.65％，每股盈餘（EPS）7.2元，優於前年追溯調整後的6.07元，亦創歷史次高。

漢來美食去年營運成長，除了受惠既有店面改裝、漢來海港調升餐價，帶動營收年增4％外，主要受惠開出2家上海湯包、2家名人坊、1家漢來蔬食，並從既有品牌衍生開創五梅先生、潮之鍋物2個新品牌，展店效益、客群拓展配合成本控管得宜所帶動。

展望今年，面對疫情衝擊營運、經營環境日趨嚴峻，漢來美食在春節期間即展開防疫工作，並快速推出外送、外帶、即食、冷凍食品布局通路及經營餐廳常客等各式開源節流的因應措施，相信能在全體員工共同努力及堅持下渡過難關。

隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，已超過1個月無本土新增病例，中央流行疫情指揮中心宣導「防疫新生活」，民眾信心回溫升已帶動來客數回升。漢來美食表示，旗下餐廳來客數5月已回升至超過6成，母親節檔期全滿，看好營運狀況可望逐步回溫。

而漢來美食今年既有品牌展店計畫亦未受疫情影響，並預計下半年開出2個中菜新品牌，分別聚焦雞湯及烤鴨相關料理。同時，也確定以「世貿名人坊」進駐台北信義區的國貿大樓，預計7月開張營業，藉此經營頂級消費客群。

(時報資訊)