波音周三宣布，旗下位於華盛頓州倫頓市（Renton）的工廠將以「低速」開始，逐步恢復737 MAX型飛機的生產。

受此消息激勵，周三波音盤後股價上漲4.84%，報156.75美元。

這款曾經是波音最暢銷的機型因5個月內接連發生兩起墜機事故，並造成346人死亡，而在去年3月遭到全球停飛，波音並在今年1月宣布暫停生產737 MAX型飛機。

波音宣布737 MAX型飛機將恢復生產，但拒絕透露目前的生產率。

該公司上個月即預告，在獲得主管機關批准後，737 MAX可望在第三季恢復交機，第二季將以較低的生產率投產，之後將逐步提升產能，預計到2021年達到每個月31架。

此外，為了因應新冠肺炎疫情造成的衝擊，波音宣布啟動大規模裁員計畫，預計本周起將裁撤逾1.2萬人，包含5,520名自願離職與6,770名非自願離職。執行長Dave Calhoun向員工表示，受新冠肺炎大流行影響，航空業客戶已經推遲未來幾年的新機採購計畫，使波音承受前所未見的打擊，必須精簡人力以降低營運成本。

(時報資訊)