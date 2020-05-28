工業電腦大廠研華（2395）今（28）日召開股東常會，對於兒子劉蔚志首度列董事提名，董事長劉克振表示，他規畫最多再擔任3屆董事，劉蔚志進入董事會主要為傳承公司治理理念，研華經營仍走向專業經理人傳承，創辦人家族則專注關係子公司的創新發展。

研華此次股東會進行董事全面改選，其中劉克振之子劉蔚志，今年首度以家族投資公司科辰投資的代表人身份，名列董事候選名單。現場股東對此提問，此舉是否與未來的交棒傳承規畫有關。

劉克振表示，他今年66歲，已到了考慮傳承的年齡，先前已設有3位總經理分治經營，目前傳承算相當順利。他個人計畫最多再擔任3屆（9年）董事，劉蔚志進入董事會的目的，是希望延續研華利他經營、正派經營、專注本業的公司經營價值觀。

劉克振表示，劉蔚志目前37歲，進入研華工作9年，先前擔任智能服務事業群（SIoT）部門中階主管。不過，由於董事認為劉蔚志若擔任董事後仍擔任公司中階主管，在公司治理上會有瑕疵，因此在與劉蔚志商議後，決議使其與研華母公司編制區隔。

劉克振說明，劉蔚志將轉任研華新創子公司研華智誠主管，該公司為研華下游專注智慧城市及智慧零售的系統集成（SI）公司，計畫長期發展後能獨立、甚至分割IPO上市。

劉克振指出，研華經營實務仍走向專業經理人不變，創辦人家族二代進入董事會，主要為參與公司治理、長期傳承公司經營裡面，創辦人家族則走向關係子公司的創新發展。劉蔚志則表示，進入董事會後將致力於企業文化傳承、企業永續經營2期許。

(時報資訊)