有感於去年花蓮文旦柚盛產，在地農民的辛苦沒有相對應的回報，神達投控 (3706)特別採購了文旦柚製品「顏帝亞洄瀾香柚嬰兒皂」當作今年股東會贈品，旗下神達數位Mio也購買了「保柚幸福香氛噴霧」作為行銷行車記錄器禮品，期望透過企業的棉薄之力，間接幫助農民之外，也將花蓮柚製品的天然與純粹，傳達給更多民眾認識與瞭解。

花蓮是台灣最大的文旦柚產區，2019年的豐收盛產，使得節慶水果文旦柚在中秋節後還有許多滯銷，神達投控透過集團關係企業健康食彩，瞭解柚農的處境，所幸文旦柚的經濟價值高，可以開發成多元化產品，遂透過行政院農業委員會農糧署、行政院農業委員會水土保持局花蓮分局、花蓮縣政府牽線，健康食彩收購通過藥檢的文旦柚，透過農產加工技術，將柚子皮提煉成精油後，再製作成清潔用的香柚嬰兒皂，當作今年神達投控股東會禮品，神達數位旗下Mio品牌，也同時訂購香氛噴霧輔助銷售行車記錄器，期盼透過實際行動，支持辛苦的花蓮柚農，讓文旦柚有新價值，傳遞在地的關懷與愛，讓社會更美好。

(工商 )