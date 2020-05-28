淡水一名高姓男子昨晚駕車載著吳姓女友，途中遇上警方盤查，他心虛高速落跑，卻因為路滑而自撞路旁機車行，兩人紛紛掛彩，而警方也從車上取出二級毒品安非他命，全案將依毒品危害條例、妨害公務及毀損罪移送士檢偵辦。

據了解，高男和吳女原來都是轄區列管的毒品人口，27日晚上11多左右，兩人將車違停在大信街窄巷內的紅線，由於形跡可疑引起員警注意而上前盤查，高男起先假意配合，之後重踩油門衝撞警用機車，趁亂往淡水捷運站方向逃逸。

員警見狀馬上通報勤指中心攔截圍捕，而高男在行經中山路137號時，疑因雨天路滑加上車速太快，竟180度大甩尾，車頭直接撞進路旁已歇業的機車行，造成高男氣血胸，吳女腳部及鎖骨開放性骨折，店家鐵捲門則都被撞凹了。

警方看到高男開車自撞，馬上通知119，由員警戒護將兩名傷者送往馬偕醫院治療，同時也查扣轎車搜索，果然在車上搜出二級毒品安非他命，將對高男進行尿液檢驗，釐清是否有毒駕情形，全案將依妨害公務罪、毀損、毒品案偵辦。

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(中時電子報)