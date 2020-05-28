半導體設備廠京鼎(3413)受惠先進製程擴產，第一季淨利比去年同期倍增，EPS達2.86元，公司對第二季展望續穩健，法人估公司第二季比第一季表現更佳，今年營運回復成長力道，全年獲利應可成長超過3成，並賺進超過1個股本。

京鼎今日舉行股東會，去年受美中貿易戰影響致業績下滑，2019年EPS為7.85元，將配息4元。

京鼎今年以來受惠半導體設備出貨暢旺，業績上揚，4月營收8.59億元，年增39.22%，為21個月新高；前4月營收29.05億元，年增31.07%；隨著半導體設備客戶需求續旺，法人預期，京鼎5、6月業績可望持穩，第二季業績應可季增1成以上，下半年營運估將維持穩定。預計2020全年獲利可望成長3成，每股純益將超過10元。

京鼎第一季營收20.86億元，年增近28%，毛利率23.38%，稅後淨利2.36億元，年增率174.16%，EPS 2.86元。隨著主要美商大客戶積極拉貨，第一季營運表現不淡，受惠半導體先進製程需求續旺，公司審慎樂觀看待第二季業績展望。

(時報資訊)