反制大陸推動「港版國安法」，川普政府將採取行動，考慮暫停香港的獨立關稅優惠，市場擔憂美陸緊張關係再度升級，恐影響經濟復甦的預期，國際油價繼周三（27日）暴跌逾4.4%後，今早盤又狂瀉超過3%，有專家示警，短線恐跌回2字頭。

香港緊張局勢加劇成為市場密切注意的焦點，美國國務卿蓬佩奧27日表示，不再視香港為高度自治，因此無法繼續享有美國給予回歸前的特殊貿易待遇。預估將影響美國與香港之間約380 億美元貿易額。

專家認為，投資人憂心若美陸與香港之間的緊張局勢加劇，可能會延緩能源需求的復甦，導致油價再度承受壓力。

外媒稍早報導，俄羅斯考慮7月開始放寬減產限制。商品分析師Robbie Fraser表示，7月起放寬減產限制雖是目前石油輸出國組織及盟國（OPEC+）協議的目標，但部分產油國可能期望延長減產至7月之後，以因應供給過剩和夏季需求疲弱等問題。

油價5月以來漲幅已高達83%，部分交易員示警，油市短期展望仍有高度不確定性，提醒投資人不排除跌回20多美元。ENVERUS公司主管Bernadette Johnson也表示，西德州原油價格短期將在20多至35美元之間震盪。

周三紐約7月期油重挫4.48%，收在每桶32.81美元；布蘭特7月期油大跌3.95%，收在每桶34.74美元。截至台北時間周四（28日）10點35分，油價持續重挫3.41%、暫報31.69美元。

(中時電子報)