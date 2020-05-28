高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日登場，對此，前高雄縣長楊秋興在臉書發文寫下為何要罷免韓國瑜的理由，引發網友正反兩論戰，有網友直言，有些淹水的地方是舊高雄縣，那麼楊秋興也要不要負責？
楊秋興以「為什麼要罷免韓國瑜？」為題，發文表示，他先前表明韓不適任市長職務了。但現在還是要再強調韓國瑜的真不適任高雄市長一職，因為韓國瑜不了解市政，也無法專心聽各局處的簡報，進而做出明確果斷的決策，致使市政耽擱；將帥無能累死三軍。
楊秋興直言，議會功能就是監督市政，哪有市長逃避監督，不敢接受議員的執行，那韓還有資格當市長嗎？
楊秋興更向高雄市民喊話，「這種市長我們還要留嗎？」不過，楊秋興的說法，引發網友正反論戰，有網友贊成楊秋興說法，「説得好，楊縣長字字珠璣，針針見血，罷免下台一鞠躬是剛好而已」。
但也有一派網友認為，「説別人之前請先檢討自己」、「背骨的永遠沒有人喜歡」、「有一種草叫牆頭」、「老生常談的廢渣文，不值得浪費時間看」、「應該有些淹水的地方是舊高雄縣吧，你要不要先負責」？
(中時電子報)
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