紓解南區樹義里與工學里地區學生就學壓力，市議員邱素貞爭取「文小66」興建樹德國小；教育局長楊振昇表示，「文小66」樹德國小，預計111學年度開始招生，細部規劃、招生都依照流程進度進行中，希望今年順利發包。教育局長楊振昇說，預計今年底前發包。

台中市議會28日進行教育文化委員會業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤等人關心「文小66」樹德國小招生進度，希望加快興建腳步。

邱素貞表示，為紓解南區樹義里與工學里地區學生就學壓力，她多年爭取「文小66」解編，開辦學校，其中非營利幼兒園部分，已在去年3月 29日舉行動土典禮，她希望教育局加快腳步，擴增台中市公共化教保服務量，滿足家長托育需求。

教育局長楊振昇指出，目前已規劃於「文小66」興建樹德國小，一期預計興建一L型的4層樓教室，計12間普通教室及5間專科、3間圖書室、1間資訊教室，及其他辦公空間，另包含150M跑道及2面籃球場。

全案經費1億5349萬5000元，目前已完成初步規劃，預計今(109)年底前發包，111學年度招生，未來將持續推動，以維護當地學生之就學權益。

因應少子化的社會結構及便利家長就近送托，邱素貞、陳淑華、蕭隆澤希望教育局積極持續盤點校舍餘裕空間，增班設園，也應積極爭取教育部興建幼兒園園舍補助經費，以加快增量滿足家長托育需求。

(中時 )