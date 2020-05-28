端午疏運期間的高鐵車票，台灣高鐵公司今日凌晨開賣。根據高鐵公司統計，截至上午11時，累計訂票張數為18萬8千餘張預定車票。通常旅客訂票後，3天內沒付款，票會被取消，車票將於30日深夜跨31日凌晨釋出。

至於去年端午連假賣票狀況，根據高鐵公司統計，去年端午連假開賣第6分鐘，訂位就超過6萬張車票，截至開賣當天上午11時已賣出超過11萬張車票。

(中時 )

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