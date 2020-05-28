端午節高鐵票今開賣 11小時賣18.8萬張 11:472020/05/28 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 端午疏運高鐵票開賣。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 端午疏運期間的高鐵車票，台灣高鐵公司今日凌晨開賣。根據高鐵公司統計，截至上午11時，累計訂票張數為18萬8千餘張預定車票。通常旅客訂票後，3天內沒付款，票會被取消，車票將於30日深夜跨31日凌晨釋出。 至於去年端午連假賣票狀況，根據高鐵公司統計，去年端午連假開賣第6分鐘，訂位就超過6萬張車票，截至開賣當天上午11時已賣出超過11萬張車票。 (中時 ) #高鐵 #車票 #端午 也許您會感興趣 推薦閱讀 YOKU MOKU顛覆傳統 端午贈禮食尚選擇 04:102020/05/24 《旺來報》 疫情趨緩 搶搭便宜飯店末班車 04:102020/05/25 生活新聞 6月憑高鐵、台鐵、客運車票 頂呱呱魷魚大叔享66折優惠 09:272020/05/26 旅遊 《熱門族群》迎端午 超商雙雄大啖粽子商機 10:512020/05/26 財經 四大超商端好粽 預購開紅盤 04:102020/05/27 產業．科技 端午國道車流爆量 估直逼年初一 04:102020/05/27 社會新聞 端午「粽」大獎 台彩加碼7億元史上最高 14:002020/05/27 財經 長榮高鐵推最強優惠 住房加購車票6折起 15:342020/05/27 生活 《航運股》高鐵攻國旅 偕長榮推史上最強優惠 17:222020/05/27 財經 長榮住房優惠 加購高鐵車票6折 04:102020/05/28 財經焦點 生活熱門新聞 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 高雄豪大雨成災！罪魁禍首竟不是梅雨鋒面 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 唐綺陽洩天機 2020下半年運勢出爐 - 生活 30秒被打暈 太極大師絕招「閃電五連鞭」曝光網跪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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