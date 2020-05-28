國內疫情減緩，各項限制陸續解除，而之前無法入境的陸港澳等境外生，也紛紛要求可以回台灣繼續學業。不過教育部表示，境外生入境就學事宜，須依指揮中心境管政策辦理，並無預定時程；教育部也並未要求各大學調查境外生返台意願。

針對無法返台的境外生，成大昨天已經通知他們，正研擬以實名制方式，分批開放入境，但抵台後需要居家檢疫14天。新竹清華大學一名陸生也在網路發起連署，盼台灣各大專校院能對陸生返台事宜具體安排，優先讓畢業生群體在完成嚴謹防疫程序後返校。

境外生要求返台完成學業的呼聲愈來愈高，教育部表示，行政院長蘇貞昌已指示依「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，請行政院秘書長邀集相關部會共同會商，安全有序做好未來境外生入境就學準備。但目前沒有設定境外生入境的時程。

教育部說，成大等學校應係考量其境外生人數較多，為嚴謹規劃滯外舊生及未來新生返校後防疫準備，自行提前部署事先調查學生意願，希望做好校園防疫宿舍規畫，以完備居家檢疫準備措施。

(中時 )