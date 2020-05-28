德國總理梅克爾（Angela Merkel）於柏林時間27日在當地的一場演講中表示，與中國保持合作對歐盟而言具有重大戰略利益。梅克爾指出，德國將從7月1日起的6個月成為歐盟輪值主席國，期間歐盟與中國的關係將成為重中之重。

法新社報導，中國近日因「港版國安法」引發國際反應，梅克爾表示，歐洲人需要認識到中國決心在現行國際架構中爭取領導地位，梅克爾將致力於與中方保持重要的、建設性的對話。

梅克爾重申，其計劃與中國達成一項投資協議，並在因應氣候變化與全球健康挑戰方面尋求共識。

(工商 )