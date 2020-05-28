梅克爾：與陸合作符合歐盟戰略利益 11:462020/05/28 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國總理梅克爾（Angela Merkel）於柏林時間27日在當地的一場演講中表示，與中國保持合作對歐盟而言具有重大戰略利益。梅克爾指出，德國將從7月1日起的6個月成為歐盟輪值主席國，期間歐盟與中國的關係將成為重中之重。 法新社報導，中國近日因「港版國安法」引發國際反應，梅克爾表示，歐洲人需要認識到中國決心在現行國際架構中爭取領導地位，梅克爾將致力於與中方保持重要的、建設性的對話。 梅克爾重申，其計劃與中國達成一項投資協議，並在因應氣候變化與全球健康挑戰方面尋求共識。 (工商 ) #全球 #中國 #梅克爾 #歐盟 #戰略 也許您會感興趣 推薦閱讀 產經解析－中國復甦係為全球性的挑戰 04:102020/05/24 全球財經 美國台灣牌的誘惑 04:102020/05/24 時論廣場 企業疫起當鐵公雞… 全球股息恐縮水35％ 04:102020/05/26 財經要聞 歐洲開源拚復甦 加速課數位稅 04:102020/05/26 全球財經 經濟大怒神 另類投資當道 04:102020/05/27 投資理財 1分鐘讀財經》外資狂掃台股141億 「萬一」今聽牌 08:172020/05/27 財經 IEA：今年全球能源投資減20％ 創歷來最大衰退 14:002020/05/27 財經 疫情衝擊 全球能源投資 IEA：今年降幅恐創紀錄 04:102020/05/28 全球財經 雷諾日產三菱聯盟 全球分工 投資成本估降四成 04:102020/05/28 全球財經 ViewSonic數位白板 第一季銷售倍增 04:102020/05/28 產業．科技 國際熱門新聞 悲慘一刻！美新冠死亡人數破10萬 CNN：仍不見底 - 時事 誰干預？鍾南山嘆：與美合作研究病毒起源 恐遭停擺了 - 國際 說溜嘴？川普自爆「從不戴套」意外透露個人「大小」 - 國際 玩真的？川普有意收回美陸貿易協議 全為了他 - 國際 梅根和凱特王室大戰 全由她點燃 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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