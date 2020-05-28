狼谷競技台與星城Online遊戲合作節目《星光歡樂城》，由徐乃麟搭配樓心潼、妞妞共同主持，節目囊括各種遊藝競賽，更少不了徐乃麟招牌「愛的小手」和「炸氣球」懲罰。剛買新房的小優大秀性感狂撩徐乃麟，要他贊助冰箱，更私約同住內湖的他一起打麻將，徐乃麟也豪氣承諾：「沒問題！我多賺點送妳！」

小優第二次上《星光歡樂城》，反應絕佳的她笑料滿分，很討徐乃麟歡心。「激爆比大小」單元，來賓需在頭頂氣球快速充氣的壓力下，猜中骰盅裡的數字總和大小，輪到小優時，徐乃麟故意跟她聊天拖時間，想讓她被氣球炸，但小優也不是省油的燈，馬上彎腰露事業線大撩徐乃麟：「乃哥我美嗎？」還問：「我最近在裝潢新家，你要不要贊助冰箱？」

小優（右）被打腳底板反應超浮誇，逗得徐乃麟大笑不止。（狼谷競技台提供）

沒想到徐乃麟超大方，直接允諾：「沒問題！」還提到上次大牙（周宜霈）搬新家，他贊助一張7萬多元的麻將桌。徐乃麟大讚能在內湖買房的小優是小富婆，「11月搬進去？那還早，這幾個月我多賺一點！買房真的不容易，冰箱是最便宜的，我贊助冰箱！」小優聽完心花怒放，連被打腳底都效果做足，還跟徐乃麟相約聖誕節到新家，一起打麻將。

和小優是姊妹淘的Apple，則自爆疫情關係和牙醫男友長時間窩在家，幸福肥胖了4公斤，遭徐乃麟懷疑根本是懷「新冠寶寶」沒說，逗得Apple急否認。徐乃麟在「決戰骰子樂」單元，直接挑明要讓Apple輸遊戲、受懲罰，讓她哭喊：「為什麼堅持要打我？」徐乃麟則笑回：「打給妳男友看，我要看他會不會心疼！」隨即用愛的小手狠打Apple腳底，痛得她花容失色。

(中時 )