高市鳳山區傳出疑似討債擄人事件，21歲王姓少婦因陳姓丈夫欠債，昨（27）日接到電話後，出門到汽車旅館與3名男子喬債，王女稱手頭沒這麼多錢，於是被載到大社找友人借錢，陳姓丈夫獲悉後擔心老婆遭不測，立即打電話報警，警網及時趕到圍捕，帶回3名嫌犯，全案依妨害自由、聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

針對媒體報導，少婦帶著嬰兒入住摩鐵，卻被3名男子闖入，押走母嬰，但警方澄清並予以駁斥。警方指出，王妻當日接到電話，對方指稱丈夫欠下2萬多元，要她出面談判還債，於是雙方相約在保安一街這處摩鐵喬債。

警方指出，陳男因欠張男債務，遂夥同林姓、莊姓男子助陣討債，拿出球棒恫嚇，王女害怕表示自己沒這麼多現金可以還債，要去大社找朋友借錢，王女先打電話跟丈夫告知後，由林男載她驅車前往大社借錢。

陳姓丈夫後來遲遲沒能與妻子取得聯繫，擔心她遭不利，於是向警方報案，鳳山警方與仁武分局聯手追緝，27日早上10時許攔查到人車，所幸母嬰都沒有受傷，只是受到不小驚嚇。

(中時 )