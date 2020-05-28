文華東方酒店驚傳大裁員，北市勞動局長陳信瑜28日證實，文華東方酒店已於27日晚間6時許透過網路通報系統提出大量解僱計畫書，預定要在6月7日解雇212人，但此舉違反《大量解僱勞工保護法》第17條，未在提早60日通報，今會發文要求說明，否則開罰10至50萬元。

陳信瑜表示，文華東方酒店目前員工勞保人數863人，以3月27日至5月27日的資遣通報資料顯示，已通報資遣39人，若再加上此次預定大量解僱的212人，將有251人離開酒店，已達《大解法》標準。

陳信瑜提到，其中還有1名孕婦在解雇名單中，勞動局期待資方要能與勞方坦誠協商，透過大量解僱、資遣條件等完備法定程序，並呼籲業者對孕婦或較弱勢的員工，應延後解雇日期，至於被資遣的員工是基層還是高層，勞動局會做分案調查。

勞動局職業安全科長施貞夙說，根據《大解法》，同一事業單位之同一廠場僱用勞工人數在500人以上者，於60日內解僱勞工逾所僱用勞工人數5分之1或單日逾80人；或是，同一事業單位於60日內解僱勞工逾200人或單日逾100人，就屬於大量解僱，必須在60天前，將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員。

施貞夙說，另依照《大解法》第13條，不能以種族、語言、容貌、性別做解僱勞工為由，依《性平法》第11條，雇主對於勞工的離職與解雇，不能因性別、性傾向有差別待遇，對孕婦有保護條文。

陳信瑜說，業者若要6月7日大量解雇，那4月7日就該通報，如今27日才通報，那7月27日才能大量解僱，勞動局28日會發文要求業者說明，沒說明就開罰10至50萬元，但仍希望業者跟勞工繼續協調。

施貞夙也統計，這波新冠肺炎疫情，已有4家旅宿業依法申請大量解雇，但都是比較小型、不具知名度的飯店商旅，扣除此次文華東方酒店，總計才40幾人被大量解雇。

(中時 )