騰訊週四表示，已經發行60億美元債券。

根據一項文件條款顯示，騰訊在周四稍早完成該筆交易，在5年期債券籌10億美元，10年期債券籌22.5億美元，30年期債券籌20億美元，40年期債券籌7.5億美元。

此番舉債規模可稱亞洲企業之最，騰訊也首次發行40年期債券。

根據Refinitv的資料，亞洲企業在2020年的籌資規模，不包括騰訊此次交易，為7120億美元，這是有紀錄以來最強勁的開始年度表現。

(時報資訊)