台勝科(3532)昨天參加日盛證舉辦法說會，公司表示目前接單已到Q3，接單量健康，趨近滿載，但Q4目前仍無能見度。至於法人關心大陸新進業者的威脅，台勝科認為目前無論在8吋、12吋矽晶圓皆尚未能構成威脅。

台勝科指出，目前矽晶圓市場現貨價仍低於合約價，預期未來差距將會縮小。公司目前月產能8吋為35萬片、12吋為30萬片。今年的資本支出5.7億元，2020年折舊預計22.8億元。

台勝科今年首季營收29.3億元，季增7.1%，毛利率19.6%，呈現持平；營業淨利4.35億元，季增17.8%；稅後淨利3.94億元，季增120%，EPS1.02元。首季庫存增加1.2億元，主要是因應新冠疫情，增加原料庫存，庫存仍在健康水位。

今年首季市場狀況，就數量而言，12吋、8吋需求己於去年的8月落底，逐季穩步回升，無論是邏輯IC或是記憶體需求皆呈現穩定，而記憶體客戶仍持續調節庫存。價格方面合約價持穩，現貨價格則仍疲弱。

展望第二季，預期12吋、8吋需求和出貨量穩步回升，主因在於遠端辦公普及促使PC/NB、數據中心需求增加，但仍要留意新冠疫情影響整體需求。價格方面，合約價持穩，現貨價格預期穩定。

(時報資訊)