日前民進黨立委高嘉瑜、徐志榮提議徵「肥胖稅」來補充健保財源，遭外界誤解，高嘉瑜解釋，並非要向肥胖的人課稅，而是針對高糖份、高熱量食物課徵的健康稅。對此，團購達人486先生也舉自身經歷表示贊同，認為「高嘉瑜就是容易被黑的人」。

486先生在臉書表示，高嘉瑜針對「健保費調漲」質詢衛福部，並沒有提案徵「肥胖税」，而是詢問健保署過去針對高糖、高熱量的垃圾食物要開徵健康稅的規劃情況，希望從教育開始讓大家知道健康飲食，否則台灣醫療支出第一名是腎臟病相關，第二是糖尿病，第三是牙周病，希望盡快從教育先改善。

486先生舉例，2016第一次去瑞典時，超市可樂一大罐售價將近20歐（約新台幣650元），而一大罐鮮奶才幾歐元，朋友解釋，瑞典針對垃圾食物開徵高昂稅金，所以物價跟台灣不同，486先生當下對這樣的稅則深表認同，因此對於健保署規劃的垃圾食物開徵高稅金，以及高嘉瑜關心此事，絕對贊成。

新加坡一包菸好幾百元，抽菸者就很少，486先生說，高熱量沒營養的食物、飲料，不管叫他肥胖稅或者健康稅，「我絕對都深表贊同」，而大家有意無意的推波助瀾高嘉瑜要對胖子開徵肥胖稅這事情，只能說「小豬高高被黑了」。

486先生指出，有人對高嘉瑜經常火力全開質詢民進黨政府表示不認同，但自己覺得很好，執政黨立委有責任對某些法案必須讓它過關，但監督政府也很重要。最後486先生也點名王定宇、蔡易餘，「你們也太肥胖了吧，快點減肥。」

(中時電子報)