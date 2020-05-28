〈翟記牛肉麵食館〉的〈紅燒牛肉麵〉湯頭，是用牛骨為基底熬製，帶有早年外省眷村的「川味」。（圖／姚舜）

〈翟記牛肉麵食館〉的〈牛肉炸醬麵〉的麵料有牛肉碎、溏心蛋、辣蘿蔔乾，以及油條碎，並附上一張乾烙蔥油餅，讓客人可以包捲炸醬享用。（圖／姚舜）

在〈翟記牛肉麵食館〉吃〈牛肉炸醬麵〉，可以用乾烙蔥油餅包捲牛肉炸醬吃食，一菜二吃很超值。（圖／姚舜）

喜歡吃牛肉或「牛肉麵控」最近又多了一家嘗解癮的去處，台北東區捷運國父紀念館站、光復南路260巷內新開了一家〈翟記牛肉麵食館〉，除裝潢古色古香外，於5／30日起正式營運的這家麵食館，菜單上除可點到紅燒、清燉、番茄與麻辣湯頭烹煮的〈牛肉麵〉、〈半筋半肉麵〉、〈牛雜麵〉、〈牛三寶麵〉，更可以點用以牛腸、牛腱、牛肚與牛雜共烹的〈牛魔王麵〉，以及集合了紅燒、清燉、番茄與炸醬等4種牛肉麵，用中盅盛裝的〈牛轉乾坤麵〉，同時麵條亦有寬有細，並都是請專門麵廠代工製作，口感彈Q有勁道，除品項選擇多樣，且皆帶著「老外省眷村味」，吃來過癮。

取名「牛肉麵食館」而不叫「牛肉麵館」，顧名思義就是〈翟記〉除了有各式用「牛身上零件」烹煮的牛肉麵，以及滷製的牛肚、牛腸、牛筋、牛腸與牛腱外，菜單上還有諸如〈大餅捲牛肉〉、以牛肉或豬肉作餡的〈餃子〉，讓食客可以搭配吃食。

〈翟記牛肉麵食館〉老闆翟永祥曾在家族企任總經理，作的是鞋類代工生產與外銷生意，這個工作歷練除了讓他熟悉鞋類生產作業流程，並掌握休閒鞋、運動鞋的國際流行趨勢。因為不想「靠爸」，離開了家族事業，他創業作「潮鞋」，除在西門町開店，也接單為各潮牌、潮店代工生產潮鞋，不少「現役」明星開店的潮店都曾是他的客戶。

〈翟記牛肉麵食館〉的〈牛魔王麵〉，內有牛腸、牛腱、牛肚、牛雜，且可任選湯頭。（圖／姚舜）

〈翟記牛肉麵食館〉的牛肉麵條標榜手工製作，可選寬麵或與細麵，口感彈Q有勁道。(圖／姚舜）

〈翟記牛肉麵食館〉的〈牛轉乾坤〉，以紅燒、清燉、番茄與炸醬等4種牛肉麵共構，讓消費者可同時享受4種味道。（圖／姚舜）

〈翟記牛肉麵食館〉的〈牛肉湯餃〉，餃子餡有「豬肉玉米」與「豬肉洋蔥」2種選擇。（圖／姚舜）

國際平價時尚、快時尚品牌入台後，衝擊潮服與潮鞋生意，翟永祥決定把潮鞋事業收了，拿攢的錢與朋友合資開餐廳，大型海鮮餐廳與義大利料理都作過，但合夥生意總是會碰到股東意見不合的時候，翟永祥心一橫決定撤退，要搞就自己搞、不再與人合股，省得麻煩。

「從小就愛吃牛肉麵」，家境不錯的翟永祥說自己從小跟著父母到處吃館子，最喜歡吃的就是牛肉麵，而且，「不只台灣人普遍喜歡吃牛肉麵，老外來台觀光旅遊也都指名要吃牛肉麵」，所以再度創業，他決定賣牛肉麵，為「有別傳統」，除菜單上提供更多樣的牛肉麵，並有餃子與大餅捲牛肉等其他麵食，同時並提供一些市場其它牛肉麵店沒有的獨特服務。

在〈翟記〉用餐，餐前會提供一小杯水果酵素，以及一份沒有調味的堅果讓客人開胃，餐後還會附上一份甜點。除此，麵食館還提供一次性的蜂膠薄荷漱口水，讓客人餐後可以清口。另外，翟永祥並在裝潢古色古香的麵食館中闢了一「打卡區」，放了龍椅布置成明清時期「皇帝的辦公室」，並提供去中影文化城買了龍袍戲服，讓客人穿了龍袍、坐上龍椅，「過一下當皇帝的癮」。

「如果成功，我想在美國也開牛肉麵食館」，在美國馬里蘭州念大學的翟永祥透露了他再創業的願景。他說老美愛吃牛肉，牛肉麵也是老美接受度最高的台灣美食，所以他刻意以中國皇室宮廷風格元素裝潢〈翟記牛肉麵食館〉，希望日後有機會到美國發展連鎖。

〈翟記牛肉麵食館〉菜單上除了各種口味與感的牛肉麵，也有〈牛肉捲餅〉可點食。（圖／姚舜）

〈翟記牛肉麵食館〉的單點菜式〈滷牛腱心〉，滷得很透、很入味，每份100公克、120元。（圖／姚舜）

〈翟記牛肉麵食館〉的〈炸豬排〉，先醃漬入味後再裹粉油炸，不必淋油沾醬就好吃。（圖／姚舜）

考量到長青族的健康，〈翟記牛肉麵食館〉的各式滷菜，都刻意將鹹味減低。（圖／姚舜）

翟永祥對小時外省「老杯杯」煮的牛肉麵始終念念不忘，「尤其是那股香氣」，長大後，他終於明白那深植腦海中的香，來自於牛油。所以，〈翟記〉的〈紅燒牛肉麵〉的湯頭，是用牛骨和牛油熬煮基底高湯，並請老字號中藥行調配滷包內的辛香料，熱騰騰上桌，喝起來就有那牛油香。至於清燉的湯頭，則是用牛大骨、些許牛油和味噌熬煮，湯內並加了甘蔗頭，入口除了牛味十足，還內蘊一股甘甜。

牛一身是寶，可以烹調料理的部份與「零件」其實很多，牛骨可熬湯、牛肉煎牛排與炒菜、牛舌可燒肉、牛的喉管可作麻辣火鍋涮料。也就是因為如此，翟永祥決定將牛腸、牛腱、牛肚和牛雜加以組合推出〈牛魔王〉，提供牛肉麵控新選擇，這也是〈翟記牛肉麵食館〉的一大賣點。

位在台北東區捷運國父紀念館站商圈的〈翟記牛肉麵食館〉，紅色大門頗有中國古代宮廷風。（圖／姚舜）

〈翟記牛肉麵食館〉的餐桌與桌 椅似明清朝代家具，裝潢古色古香。（圖／姚舜）

〈翟記牛肉麵食館〉在餐廳內布置了打卡區，客人可穿上餐廳準備的龍袍並座上龍椅，過過「當皇帝」的癮。（圖／姚舜）

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